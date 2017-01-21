الرئيس عون يعزي روحاني باستشهاد الاطفائيين

بعث الرئيس اللبناني ميشال عون برقية الى الرئيس الايراني حسن روحاني عزاه فيها باستشهاد الاطفائيين خلال عمليات الانقاذ جراء انهيار مبنى ‘بلاسكو’ يوم الخميس في العاصمة طهران.

وذكرت الوكالة الوطنية للانباء اللبنانية ان الجنرال ميشيل عون وجه برقية الى نظيره الايراني عزاه فيها بالحادث.

واستشهد عدد من المواطنين الايرانيين جراء انهيار المبنى بعد اندلاع حريق في طوابقه العليا، بينهم عدد من اطفائيي الحرائق اثناء تنفيذ عمليات الاغاثة واطفاء الحريق.

كما اصيب عدد آخر من الاطفائيين نتيجة الحريق وانهيار المبنى ، ومازالت عمليات ازالة الانقاض والبحث عن ضحايا تحتها متواصلة في مكان وقوع الحادث.