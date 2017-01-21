ارسلان التقى وفدا من الجمعيات الأهلية والهيئات النسائية

إعتبر وزير المهجرين طلال أرسلان أن “النشاط الذي تقوم به الجمعيات النسائية والسيدات في طائفة الموحدين الدروز هو عمل اجتماعي تربوي ثقافي لتطوير والمساهمة في انماء العائلة الدرزية الموحدة التي اصبحت بحالة جدية فعلا الى العمل الدؤوب لحفظ اولادنا ومستقبلهم. فصحيح انه علينا المحافظة على عادات وتقاليد واعراف ميزت الطائفة الدرزية عبر تاريخها بتربية ابنائها، انما علينا مواكبة العصر وتطوره”.

وفي كلمة له خلال بقائه وفداً كبيراً من الجمعيات الأهلية والهيئات النسائية في طائفة الموحدين الدروز، وضعه في صورة تقديم مشروع يقضي بتعديل عدد من البنود ضمن قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز حيّا ارسلان دور السيدات المميز في هذا الاطار، لافتاً إلى أنه “اطلعت على القانون واقول لكم منذ الان بانه لا يوجد عندي اي ملاحظة عليه ولا يوجد بديل عن هذا النظام. ومن هنا اقول انه لو كان معكم الان النص النهائي للقانون فكنت وقعته منذ هذه اللحظة”.وكشف ارسلان أنه “مع بداية عملي السياسي وعندما كنت وزيراً للسياحة زارتني في مكتبي في الوزارة السيدة الفاضلة مي أبو حمدان وطلبت مني، وذلك منذ 25 عاماً، نفس المطالب التي عُرضت اليوم، ومن ذلك الوقت بت مقتنعاً الى مطلب أساسي ما زال في مضمون هذا القانون وهو قطع البنت للميراث. لقد كانت المرة الأولى التي طُرح فيها هذا الموضوع بشكل رسمي منذ 25 عاماً”.

هذا والتقى أرسلان وفوداً من مختلف القرى والبلدات، وجال في بلدة ديرقوبل، يرافقه وفد قيادي ضمّ أعضاء من المجلس السياسي والهيئة التنفيذية في الحزب، حيث قدم التعزية بالمرحوم أبو خليل عبدالله نصرالدين، والمرحوم أديب حسن ناصرالدين، والمرحومة إم عبدالله موفق، وكان في استقباله حشد من مشايخ وأبناء البلدة تقدمهم رئيس المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، ورئيس البلدية وضاح ناصرالدين.

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