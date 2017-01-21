باسورين: أكثر من 170 قذيفة أوكرانية على دونتسك خلال 24 ساعة

أعلن نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين أن قوات أوكرانيا أطلقت أكثر من 170 قذيفة على أراضي جمهورية دونيتسك المعلنة ذاتيا يوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني وحده.

وقال:” خلال الـ24 ساعة الماضية انتهكت القوات الأوكرانية وقف إطلاق النار 579 مرة، وهو أكثر بـ500 من اليوم الذي قبله. وخلال ذلك تم قصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ40 قذيفة مدفعية من عيار 155 و122 ملم، وبقذيفتي دبابات، وبـ129 قذيفة هاون من عيار 120 و82 ملم، وكذلك بـ407 قنابل من مختلف قاذفات القنابل .

واستخدم العسكريون الأوكرانيون كذلك العربات القتالية المدرعة والأسلحة النارية الفردية. وتعرض لقصف الجيش الأوكراني 11 مركزا سكنيا في الجمهورية وضواحي مدينة دونيتسك.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات كييف كانت قد بدأت في ربيع 2014 بتنفيذ عملية عسكرية “تأديبية” ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين اعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا من جانب واحد بعد الانقلاب الحكومي في أوكرانيا . وتفيد معطيات الأمم المتحدة بأن عدد ضحايا هذا النزاع المسلح وصل إلى أكثر 10 آلاف شخص.

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