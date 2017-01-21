اعلام العدو: إصابة إسرائيليين بإطلاق نار في “تل أبيب” دون معرفة الخلفية

21 يناير, 2017 - 7:59 مساءً
21 يناير, 2017
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