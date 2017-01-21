سوريا: 4 كتائب من حركة أحرار الشام تنشق عن الحركة وتنضم لـ جبهة النصرة

21 يناير, 2017 - 8:23 مساءً
21 يناير, 2017
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