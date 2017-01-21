شربل: هناك آلاف المطلوبين في البقاع

لفت الوزير الاسبق مروان شربل الى أن “هناك مشكلة في البقاع وهي وجود عدد من المطلوبين فيها، وهناك آلاف المطلوبين واغلبيتهم يمكن ان يتعالج موضوعهم واغلب العاصابات معروفة، متمنيا حل هذه المشكلة”.

وفي حديث تلفزيوني، أكد أنه “لا يجب انتظار عملية خطف للملاحقة انما يجب القيام بحملة على فترة شهر او شهرين لمتابعة هؤلاء الاشخاص، والمشكلة انهم يهروبون الى سوريا بما ان الحدود مفتوحة”، مشيرا الى “ضرورة التنسيق بين جميع الاحزاب”.

وأكد أن “المسؤولين لا يتدخلوا لحماية الاشخاص”، معتبرا ان “جزءا من الاستقرار الامني هو الاستقرار السياسي، ولدينا مليون ونص سوري وهم جمر تحت الرماد”.

وفي حديث تلفزيوني آخر، أوضح شربل أن “قانون النسبية فيه معيار واحد لجميع اللبنانيين، المواطن والمرشح، أما في قانون المختلط ففيه معيارين نسبي وأكثري”، مشيرا الى أن “المعيار الذي يتم أخذه بالنسبة للأحزاب من يمثل أكثر في مجلس النواب”.

وشدد شربل على أنه “يجب أن يكون هناك معيار واحد للمواطن والمرشح”، موضحا “أننا بمجلس الوزراء عندما ناقشنا الموضوع تم طرح 13 دائرة، وكان هناك ممثلين عن كافة الافرقاء ما عدا تيار المستقبل”، مؤكدا أنه “سيكون هناك قانون انتخاب جديد”.

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