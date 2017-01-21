طهران: لا دليل لوجود عمل تخريبي بحادث”بلاسكو”

صرح وزير الأمن الإيراني محمود علوي بان لا دليل أو مؤشر يثبت وجود عمل تخريبي في حادث اشتعال النيران وانهيار مبنى “بلاسكو” في طهران.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير علوي خلال حضوره عصر اليوم السبت مكان الحادث حيث تعرف عن كثب على وتيرة الاجراءات المتخذة لازالة الانقاض وانقاذ المنكوبين.

وخلال عملية التفقد، قدم قادة عمليات الاطفاء والطوارئ والاغاثة وادارة الازمة وازالة الانقاض والامن الداخلي، تقارير عن الانشطة والاجراءات المتخذة في اطار هذا الحادث.

وقال علوي في تصريح للصحفيين، لم نصل لغاية الان الى اي معلومات او مؤشرات تدل على وجود عمل تخريبي في حادث اشتعال النيران وانهيار مبنى “بلاسكو”.