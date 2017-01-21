الجيش السوري سيطر على تلة استراتيجية في التيفور

استعادت وحدات الجيش السوري السيطرة على تلة التياس الاستراتيجية في منطقة التيفور بريف حمص الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها.

وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية سيطرت على تلة التياس شمال شرق المحطة الرابعة في منطقة التيفور بعد معارك عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش”.

ولفتت إلى مقتل وإصابة العديد من إرهابيي “داعش” خلال المعارك وتدمير عدد كبير من آلياتهم وعتادهم في حين فر العشرات منهم باتجاه عمق البادية.

وكانت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة استعادت أمس السيطرة على “مفرق القريتين” الاستراتيجي وبئر المر جنوب شرق مطار التيفور ب 13 كم وكبدت تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.