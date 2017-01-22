السفير الأمريكي يمثل بلاده في لقاء أستانا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أن السفير الأمريكي لدى كازاخستان جورج كرول سيحضر المحادثات التي ستجري في أستانا حول سوريا في الـ23 من يناير/كانون الثاني بصفة مراقب.

وقال المتحدث إن بلاده لن ترسل وفدا للمشاركة في المحادثات السورية في أستانا هذا الأسبوع بسبب المتطلبات الملحة الخاصة بعملية انتقال السلطة في واشنطن.

وأضاف تونر في بيان السبت 21 يناير/كانون الثاني “نرحب ونقدر دعوة كازاخستان لنا للمشاركة بصفة مراقب، السفير الأمريكي في كازاخستان، سيمثل واشنطن في المؤتمر.. في ظل عملية التنصيب الرئاسي عندنا وما تتطلبه من إجراءات ملحة لنقل السلطة لن يحضر وفد من واشنطن مؤتمر أستانا”.

وتابع تونر أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحل السياسي للأزمة في سوريا من خلال عملية سورية خالصة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد عبر عن أمله الجمعة في أن تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب من إرسال أحد خبرائها في شؤون الشرق الأوسط للمشاركة في جولة أستانا من المفاوضات السورية.

هذا ووصل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا السبت 21 يناير/كانون الثاني للمشاركة في المفاوضات حول الأزمة السورية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن سابقا أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على طرح مبادرة خاصة بإجراء مفاوضات بين السوريين في أستانا، ومن المرتقب أن تجري هذه الجولة في 23 يناير/كانون الثاني، وفي جنيف في 8 فبراير/شباط المقبل.

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