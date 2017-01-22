ترامب يلتقي قريبا قادة بريطانيا والمكسيك

أعلن البيت الأبيض عن اجتماع قريب للرئيس الأمريكي الجديد مع رئيسة الوزراء البريطانية والرئيس المكسيكي وسط قلق من الطريقة التي ستؤثر بها رئاسته على علاقات واشنطن بهذين البلدين.

وقال شون سبايسرالمتحدث باسم البيت الأبيض السبت 21 يناير/كانون الثاني إن دونالد ترامب سيلتقي يوم الجمعة المقبل مع تيريزا ماي في واشنطن كأول مسؤول سياسي خارجي يلتقيه ترامب بعد توليه مهامه الرئاسية.

وبحسب خبراء، سيكون هذا الاجتماع فرصة لماي التي واجهت صعوبة في بادئ الأمر ببناء علاقات مع فريق ترامب الانتقالي لبحث ما يوصف منذ فترة طويلة “بالعلاقة الخاصة” بين البلدين وهي محور أساسي في سياسة بريطانيا الخارجية.

وكانت ماي قد قالت في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” مؤخرا، إنها واثقة من أن ترامب “سيعترف بأهمية حلف شمال الأطلسي” على الرغم من تأكيداته في الأيام السابقة أنه تحالف “عفا عليه الزمن”، وأضافت رئيسة الحكومة البريطانية، “أتطلع إلى مناقشة هذه القضايا وغيرها عندما نلتقي في واشنطن”.

كما أضاف المتحدث بأن ترامب سيلتقي بعد ماي الرئيس المكسيكي بينا نييتو في الـ31 من يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن التجارة ستكون جزءا من أجندة الاجتماع إلى جانب ملف الهجرة والأمن، مشيرا إلى أن اللقاء سيتطرق أيضا إلى قضية الجدار الذي تعهد ترامب ببناءه على طول الحدود بين البلدين.

إلى ذلك قال سبايسر إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تحدثا هاتفيا أيضا السبت وناقشا ترتيب “اجتماعات إضافية خلال الأيام المقبلة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

