العد التنازلي لمفاوضات أستانا حول التسوية السورية

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الأحد، أن المفاوضات حول التسوية السورية في أستانا، ستنطلق غدا الاثنين، وستستمر حتى يوم الثلاثاء وراء أبواب مغلقة.

وجاء في بيان صحفي، نشر على الموقع الرسمي للخارجية أن “المفاوضات ستبدأ يوم 23 كانون الثاني/يناير عند الساعة 13:00 بتوقيت أستانا. ومن المفترض أن تختتم المفاوضات يوم 24 كانون الثاني/يناير عند الساعة 13:00”.

وأشير في البيان إلى أن المفاوضات ستجري بفندق “ريكسوس بريزيدنت أستانا”، وستكون “وراء الأبواب المغلقة”.

وسبق لوزارة الخارجية الكازاخستانية أن أكدت وصول وفد المعارضة السورية إلى أستانا، بالإضافة إلى الوفود الروسي، التركي والإيراني، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا. ومن المتوقع أن يصل وفد الحكومة السورية في وقت لاحق.

والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، في وقت سابق، أنه توصل إلى إتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ليعرض على أطراف النزاع في سوريا مواصلة عملية محادثات السلام في أستانا، يوم 23 كانون الثاني/يناير الجاري، لتكون مكملة لمحادثات جنيف، التي من المقرر أن تبدأ يوم 7 شباط/ فبراير المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن “لقاء أستانا”، يأتي في سياق الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية المتواصلة، منذ قرابة ست سنوات.

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