الجيش السوري يدخل قرية صوران

دخلت وحدات من الجيش السوري، مساء أمس السبت، قرية صوران التابعة لمدينة إعزاز بحلب، بعد أن سيطر عليها بشكل كامل، ويواصل تقدمه في مناطق ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأفاد مصدر ميداني بأن “الجيش السوري مستمر بالتقدم في ريف حلب الشمالي الشرقي، وسيطر على قرية صوران التي تبعد عن الحدود مع تركيا نحو 12 كيلومترا”، لافتاً إلى أن عناصر الجيش تشتبك بقوة مع مسلحي “داعش”، وقد فر معظم المسلحين باتجاه الشمال.

ويخوض الجيش السوري، منذ قرابة 6 سنوات، قتالاً مريراً ضد العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم” داعش” و “جبهة النصرة”.

وأدى القتال وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 300 ألف ضحية وتشريد وتهجير ملايين السوريين داخلياً وإلى الدول المجاورة وأوروبا.

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