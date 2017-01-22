بالتفاصيل: الخلاف بين النصرة وأحرار الشام أشعله “الجند”

شهدت مدن وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب خلال الأيام الماضية، تطورات متسارعة تمثلت بتمدد فصيل “جند الأقصى“، المبايع لجبهة “النصرة“، على حساب حركة “أحرار الشام” في المنطقة، مستغلًا التوتر الذي حدث إثر المواجهات بين الجبهة و“الأحرار” في خربة الجوز.

حتى عصر السبت 21 كانون الثاني، سيطر “جند الأقصى” على مقرات وحواجز الحركة في كل من قميناس، حزارين، إبلين، بلشون وإبديتا، من بينها الحاجز الرئيسي، بينما يحاول التوسع في المنطقة، “وما زال عناصر الجند يتحركون”، وفق قول المتحدث الرسمي باسم الحركة، المدعو أحمد قرة علي.

وأكد قرة علي أن “جند الأقصى” يشنون هجومًا واسعًا في المنطقة، “مستغلين المشاكل في خربة الجوز”، نافيًا الأنباء التي تحدثت عن الوصول لاتفاق بين الطرفين يقضي بوقف إطلاق النار، وتسليم الأسرى بينهما، إضافة إلى انسحاب الجند من المناطق التي دخلتها، وتسليم كافة الأسلحة التي استولت عليها.

أحداث خربة الجوز

القصة بدأت حين سيطرت جبهة “النصرة”، على جميع المقرات والحواجز التابعة لـ”الأحرار” في قرية خربة الجوز، بريف إدلب الغربي، مساء الخميس 19 كانون الثاني، وأعادتها في اليوم الذي يليه، وهذا ما استغله “الجند”.

وأكد المدعو “أبو يوسف المهاجر”، الناطق العسكري باسم ميليشيا “أحرار الشام”، أن “النصرة” أعادت جميع المقرات والحواجز ومعبر خربة الجوز، موضحًا أن الخلاف انتهى، من خلال محكمة معبر الخربة ومنطقة دركوش وما حولها، “وسُلّم الشخص المسيء إلى المحكمة” على حد تعبيره.

ووفق مصادر مقربة من الحركة، فقد اعتقلت الأخيرة مجندًا لمصلحة “النصرة”، يحمل الجنسية العراقية واسمه “أبو مجاهد”، والمسؤول عن عمليات سلب أسلحة وذخائر للحركة، وفصائل أخرى في “الجيش الحر”.

عقب هدوء الأجواء في خربة الجوز، بدأ “جند الأقصى” هجومه في جبل الزواية، حيث شهدت حواجز “فتح الشام” استنفاراً قرب تفتناز، وعززت من عناصرها، بينما نشر “الجند” حواجز باسم الجبهة، وبدؤوا باعتقال عناصر الحركة.

المدعو “أبو يوسف المهاجر”، أكد أن التوجه الحالي لميليشيا الاحرار “سيكون لاستعادة السيطرة على المقرات”، موضحًا أن “بعض خلايا الجند هاجمتها”.

“أحرار الشام” تغازل “فتح الشام“

ولفت “أبو يوسف المهاجر” إلى أن “أبو محمد الجولاني”، المسؤول العام للنصرة، “أخبر الحركة منذ فترة أنه غير قادر على ضبط جند الأقصى وأبلغنا بهذه المسألة”، معتبرًا أن ما يحدث الآن “ربما يكون بالتنسيق مع النصرة، ولكن أن يكون جميعه باسم الأخيرة فهذا غير صحيح”.

“فتح الشام” أعلنت قبولها بيعة فصيل “جند الأقصى”، في تشرين الأول الماضي، ضمن شروط أعلنها المتحدث باسمها، المدعو حسام الشافعي، وأبرزها أن الانضمام جاء “بعد قبولهم بمحكمة شرعية، وتسليم المتورطين ومن ترفع دعوى ضدهم، وحل الجند واندماجهم كاملًا داخل النصرة وتبني سياستها كاملة”.

ولفت مايسمى الناطق العسكري باسم ميليشيا الاحرار إلى أن “الوقت الذي حدثت فيه تلك المسألة كان حساسًا، بسبب المعارك في كل من حلب وحماة، كما أن الحسم تأخر من قبلنا، لذلك كان لا بد من إنهاء المشكلة بأي طريقة وهذا ما حصل”.

تحذيرات سابقة من تصرفات “الجند“

القيادي السابق في “جبهة النصرة”، المدعو صالح الحموي، حذّر عقب قبول البيعة، مما وصفه “التستر على أعمال جند الأقصى”، مؤكدًا أن “الجند مازالوا يقيمون معسكرات في سرمين، ويضخون فيها كل أنواع التكفير”.

وقيل حينها إن “جند الأقصى”، انضم لـ”النصرة” اسميًا فقط، دون تغيير أي منحى في السياسة التي انتهجها منذ تشكيله عام 2013.

قائد الحركة في ذلك الوقت، المدعو مهند المصري (أبو يحيى)، دعا في كلمة مصورة خلال الأحداث، إلى استئصال “الجند”، وقال إن النصرة “آوت وحمت تلك الشرذمة النجسة”

بينما رد الشافعي عليه بقوله “عذرًا أيها الشيخ الكريم، فإننا لم نقبل بيعة (شرذمة نجسة) بل مجاهدين أطهار سمع الجميع بصولاتهم في معركة تحرير إدلب” بحسب تعبيره.

وسقط خلال تلك المواجهات عشرات القتلى من “أحرار الشام”، و”جند الأقصى”، جراء اقتتال استمر نحو أربعة أيام في محافظة إدلب تحديدًا، إلى أن عاد الهدوء مع انضواء “الجند” تحت راية “الجبهة”.

ويلوم معارضون “النصرة” وقاداتها بسبّب ضمهم لـ “الجند”، الذين يصفهم كثيرون بـ”ذوي السمعة السيئة والمجرمين”، متهمين الجبهة بأنها “المسؤول الأول عما يجري هذه الأيام في إدلب”.

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