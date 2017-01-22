كيف علّق السياسيّون على عمليّة “الحمرا” ؟

بعد أن أشادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بجهود قيادة الجيش – مديرية المخابرات وبشعبة المعلومات على التعاون المستمر والمثمر الذي أدى إلى إفشال محاولة تفجير انتحارية وتوقيف حامل الحزام الناسف، علّق السياسيون على هذا الإنجاز الكبير.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في تغريدة على “تويتر”، استخبارات الجيش وفرع المعلومات “على إحباط عملية انتحارية وشيكة في شارع الحمراء في بيروت”.

بدوره، وجّه وزير الداخلية نهاد المشنوق تحية في تغريدة عبر تويتر، إلى شعبة المعلومات واستخبارات الجيش التي تحافظ على أمن اللبنانيين دائما وأبدا.

كما هنأ الرئيس نجيب ميقاتي الشعب اللبناني باحباط استخبارات الجيش وفرع المعلومات بجهد مشترك العمل الارهابي الذي كان يخطط للبنان.

أما الوزير السّابق مروان شربل فغرد قائلا: “تحية إجلال لكل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وللجيش اللبناني على عملهم الدؤوب في مكافحة الإرهاب”.

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