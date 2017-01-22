كنعان: لا خلاف مسيحي مسيحي

أوضح عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب غبراهيم كنعان في حديث تلفزيوني أنه “يجب التمييز بين موقع جنبلاط السياسي وضرورة وجود قانون إنتخابي جديد والمسألة ليست في عزل أي جهة او الخروج عن ارادة الطائفة الدرزية ولكن هناك واقع على المستوى الوطني ودخلنا في مسار إنتاج قانون إنتخابي جديد وفي النهاية توصلنا إلى عدد من الصيغ مطروحين”، مشيرا إلى أن “المطلوب التوصل إلى قانون يوافق عليه الجميع ونؤكد أن قانون الانتخاب ممر إلزامي لاستعادة الثقة بالدولة”، ومعتبرا ان “المطلوب التزامات جدية وبناءة للوصول إلى حل”.

وقال “ننفتح على كل الصيغ التي تهم النائب وليد جنبلاط وأمل وغيرها ولا تضرب المسيحيين”، ومؤكدا “عدم وجود خلاف مسيحي- مسيحي خاصة إذا تحدثنا عن “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”.

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