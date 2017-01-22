بالتفاصيل.. من هو انتحاري الحمرا ؟!

على إثر إحباط العملية الإنتحارية في منطقة الحمرا في بيروت مساء أمس، والتي تبيّن أن منفذها شاب يدعى عمر حسن العاصي مواليد مدينة صيدا (1992)، داهمت قوة من الجيش اللبناني منزل العاصي في منطقة شرحبيل شمال صيدا، وعملت على تفتيشه وضبطت بداخله جهاز كومبيوتر وبعض الوثائق، كما أوقفت اثنين من أشقاء العاصي هما محمد وفاروق وآخرين من آل البخاري والحلبي كانا متواجدين في المكان، بحسب ما أفاد مراسل “الجديد” في صيدا.

وفي معلومات “الجديد”، فإنّ العاصي يعمل ممرضاً في مستشفى حمود الجامعي في صيدا، ولم يكن مطلوبا بملف أحداث عبرا ولم يكن متوارياً عن الأنظار رغم أنه كان من أنصار الشيخ أحمد الاسير، ومن ضمن فريق المسعفين الخاص بمسجد بلال بن رباح.

ولم يشارك العاصي بمعركة عبرا، بحسب المعلومات، بسبب إصابته قبل أسبوع من المعركة في عبرا حيث حدث تبادل لاطلاق النار بين مجموعة الأسير وعناصر تابعة لسرايا للمقاومة.

وعمل بعدها لفترة في محل لبيع العصائر في مدينة صيدا قبل أن يعمل ممرضا في المستشفى.

الصور أدناه للانتحاري في المستشفى عند إصابته قبل أسبوع من أحداث عبرا



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