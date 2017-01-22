النصرة ترفع أجور المهربين إلى تركيا

ارتفعت أجرة مهربي الأشخاص إلى تركيا بعد سيطرة جبهة النصرة (فتح الشام)، على قرية خربة الجوز الحدودية قرب جسر الشغور في ريف إدلب الغربي بعد أن طردت ميليشيا «حركة أحرار الشام» منها.

وقالت مصادر أهلية في إدلب: إن تسعيرة تهريب الأفراد عبر معبر خربة الجوز، الذي يعد أهم بوابة لدخول تركيا بطريقة غير شرعية، زادت من 250 إلى 450 دولاراً للشخص الواحد فور سيطرة النصرة على المعبر قبل ثلاثة أيام، وهو الهدف الرئيس من معركتها مع «الأحرار»، كونه يدر أرباحاً كبيرة من عمليات التهريب إلى الداخل التركي.

وأوضحت المصادر أن الجندرمة التركية شددوا إجراءات الحراسة على الحدود بعد هيمنة النصرة على المعبر، ما حدا بالمهربين، الذين يتخذون من مخيم خربة الجوز للاجئين مقراً لعملياتهم، إلى رفع تسعيرة الدخول بالاتفاق معهم ريثما تستقر الأوضاع بين طرفي الحدود، الأمر الذي نشط التهريب في معبر أطمة الحدودي مع تركيا الذي تسيطر النصرة عليه أيضاً.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

