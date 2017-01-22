معارض سابق: يجب تفكيك الميليشيات المسلحة “الفراطة”

دعا المعارض السابق الشيخ عمر رحمون، جبهة “النصرة” و”جند الأقصى” إلى تفكيك فصائل المعارضة “التي لا تستحق الحياة” سريعًا.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي في “تويتر” اليوم، الأحد 22 كانون الثاني، قال رحمون “يجب تفكيك الفصائل (الفراطة)، لأن الذي يتآمر على رفاق يجب أن ينال جزاء”.

وأضاف “سيبقى في الميدان ثلاثة: الجيش السوري، وداعش، وجبهة النصرة، أما بقية الفصائل الفراطة سترحل”.

واعتبر أن “أغلب قادة فصائل الشمال اليوم، إما تابعين للإخوان (المسلمون)، أو ضباط شققناهم بالقوة ووضعناهم في طبون السيارة، واليوم هم قادة فصائل، وسرعة رحيل هذه الفصائل تسرع في حل الأزمة السورية”.

أتى كلام رحمون السابق عقب الخلاف الذي اشتد وطيسه بين النصرة وأحرار الشام حيث سيطرت النصرة على إثره على عدد من القرى والبلدات في جبل الزاوية قبل يومين، أبرزها البارة وحزارين وإبديتا وإبلين وبلشون وقميناس، بعد هجوم مباغت ضد مقرات وحواجز “أحرار الشام”.

وقال رحمون “الثورة لم تشوهها جبهة النصرة فحسب، بل شوهتها الفصائل المحسوبة على الثورة، وأغلب قادتها ضباط (طبون) همهم الدولار، وليس همهم نجاح المسير”.

وأضاف رحمون، وهو مؤسس حركة “أحرار الصوفية” في حماة، مطلع الأحداث السورية، “الفصائل ظنت بأنها سترتاح من جمال معروف ومن معه، وأن وقوفهم مع النصرة سيحميهم من بطشها لاحقًا، فقدموا لها كل ما تريد.. ولن ترضى عنهم”.

وتفككت “جبهة ثوار سوريا” في الشمال، إثر معارك مع “جبهة النصرة” في كانون الأول عام 2014، وانقطع الظهور الإعلامي لزعيمها، جمال معروف، بعدما اتهمته “النصرة” بتجاوزات وسرقة وتصفية بعض قادتها.

وتابع رحمون “كل الفصائل الموجودة اليوم كانت شريكة لجبهة النصرة في اعتدائها على فصائل الجيش الحر، واليوم تقوم النصرة بفعل ما يلزم تجاه هؤلاء الخونة”، موضحًا “يوم هجمت النصرة على حركة حزم في الفوج 46 قدم جيش المجاهدين، وفيلق الشام للنصرة الذخائر والعون”.

كما أكد أن “الفصائل التي أتحدث عنها هي فصائل الجيش الحر التي يقودها ضباط منشقون، وليست الفصائل الإسلامية”.

وعاد الرحمون مؤخراً إلى تأييد الدولة السورية، لأنه لم يجد أحدًا “يقاتل الإرهاب بجد إلا الجيش السوري، فكانت عودتي إليه واجبة لقتال الإرهاب الذي دخل إلى سوريا بسببنا ولم نعد نقدر عليه” بحسب قوله.

وفاوض رحمون باسم الدولة السورية في حلب، 14 كانون الأول من العام الماضي، ليكون ذلك أول ظهور له بعد تأييد الدولة السورية من جديد.

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