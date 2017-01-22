أجواء إيجابية قبيل المفاوضات السورية بأستانا

أعلن وزير خارجية كازاخستان كايرات عبدالرحمانوف أن الأجواء السائدة قبيل بدء المفاوضات حول سوريا في أستانا، في غاية الإيجابية.

وأشار إلى أن المشاركين في المفاوضات بدأوا بالوصول إلى أستانا “بعد عمل تحضيري دقيق”.

وقال وزير خارجية كازاخستان “نعتبر جنيف ساحة أساسية لعملية التسوية السورية..وهذا اللقاء(في أستانا) سيكون إسهاما، آمل أنه إيجابي في إنجاح مفاوضات جنيف”.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الدولي حول تسوية الازمة السورية سيبدأ في عاصمة كازاخستان يوم 23 يناير/ كانون الثاني ويستمر يومين.

وذكرت الأنباء أنه وصلت إلى أستانا وفود كل من روسيا وتركيا وإيران، فضلا عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا.

ووفقا لوزارة الخارجية الكازاخستانية، تعقد المفاوضات خلف أبواب مغلقة في فندق Rixos President Astana .

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