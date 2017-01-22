الحوثيون يهددون بوارج التحالف في باب المندب

مع إعلان القوات الحكومية الوصول الى مديرية المخا حذّر الحوثيون بوارج التحالف من المرور في باب المندب في خطوة قد تهدد الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات العالمية.

الحوثيون وقوات الرئيس السابق وبعد أسبوعين على بدء عملية الرمح الذهبي للسيطرة على السواحل الغربية لليمن أطلقوا تحذيرا لبوارج التحالف من استخدام الممر الدولي من أجل استهداف المناطق الساحلية للبلاد دون توضيح الكيفية التي سيتم من خلالها تحديد السفن المهاجمة أو تلك التي تمر في المضيق الدولي الهام.

ومع استمرار المعارك في جنوب البحر الاحمر امتدت تحذيرات الحوثيين الى السفن التجارية التي ستكون هدفا في حال عدم تفعيل جهاز التعارف الدولي حفاظا على سلامتها، قائلين إن بوارج التحالف تستخدم الممرات الدولية لقصف أهداف مدنية مما يشكل خطرا كبيرا على الملاحة الدولية.

التحذير جاء في وقت تواصل فيه بوارج التحالف ومقاتلاته الجوية قصف عدة مواقع على الشريط الساحلي الممتد من مضيق باب المندب وحتى سواحل محافظة الحديدة وبينها معسكرات للقوات البحرية والبرية واُخرى يقال انها معسكرات سرية يتم فيه تدريب مقاتلين جدد لالحاقهم بالجبهات.

الى ذلك اعلنت القوات الحكومية انطلاق معركة السيطرة على ميناء المخا رابع أكبر الموانئ في البلاد بعد استكمال سيطرتها على مديرية ذباب المجاورة رغم النفي المتكرر لذلك من قبل مسلحي جماعة أنصار الله والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وذكرت مصادر عسكرية ان هذه القوات بدأت هجوما شاملا على مواقع المسلحين الحوثين وحلفائهم في محيط مديرية المخا، بإسناد جوي من طيران التحالف الذي حلق بكثافة ونفذ عشرات الغارات على مواقعهم.

وطبقا لهذه المصادر فإن مدفعية القوات الحكومية قصفت مواقع الحوثيين في المناطق القريبة من مدينة المخا، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقعهم في المجمع الحكومي لمديرية المخا ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.

وحسب المصادر فإن القوات الحكومية سيطرت على منطقة أبو رزيق فيما واصلت مروحيات الأباتشي تمشيط المواقع القربية من منطقة واجحة في حين استهدفت طائرات التحالف مواقع وآليات للحوثيين في محيط الميناء والمدينة الواقعة في جنوب البحر الأحمر وهي من أقدم الموانئ في الجزيرة العربية وتحتل المرتبة الرابعة في الأهمية بعد موانئ عدن والحديدة والمكلا.

وكان مصدر عسكري في محور تعز ذكر أن المعارك التي دارت في محيط اللواء 35 بالمطار القديم في المدينة أدت الى مقتل 5 من المسلحين الحوثيين و3 من القوات الحكومية في حين قتل مدني وأصيب اثنان آخران في قصف استهدفت أحد الأحياء السكنية في المدينة.

من جهته أكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن أن قواته تمكنت من الزحف والتقدم باتجاه مديرية المخا التي أصبحت تحت مرمى نيرانها وأن ما يعيق تقدم هذه القوات هو كمية الألغام الكبيرة التي زرعها الحوثيون في المديرية ومحيط الميناء.

وأوضح أن مواصلة التقدم الى داخل مديرية المخا سيكون بعد نزع الألغام وتطهير الطريق الى المديرية والميناء الذي يعتبر من الموانئ المهمة في تهريب الأسلحة.

أما في شرق صنعاء فقال المقاتلون الحوثيون إنهم تصدوا لهجوم كبير للقوات الحكومية باتجاه جبال يام في مديرية نهم وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى في صفوفها فيما أكد المقاتلون المؤيدون للرئيس عبد ربه منصور هادي استمرار تقدمهم في هذه الجبهة باتجاه مديرية أرحب التي توجد بها أكبر حامية عسكرية لمطار صنعاء الدولي ..

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