خميس: دمشق لم تقترض أموالا من الدول الصديقة

وأكد خميس أن الحرب التي تتعرض لها بلاده سوريا استهدفت القطاع الاقتصادي بكافة مكوناته وخصوصا الصناعة والطاقة والزراعة.

وأشار خميس إلى أن سوريا وبعدما كان إنتاجها اليومي من النفط يبلغ 380 ألف برميل، أصبحت تستورد المشتقات النفطية بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً.

وشدد رئيس الوزراء السوري على أنه لم يدخل إلى خزينة بلاده “ولا ليرة من الدول الصديقة بل يتم الإنفاق من الاحتياطي ويجب تعزيز هذه القوة من خلال التكامل في العمل بين الحكومة والقطاع الخاص”.