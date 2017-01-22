بالصورة: مقاتل سوري عائد من الموت يتصور أمام صورة استشهاده

أثارت صورة لأحد مقاتلي الجيش السوري العائد من الموت وهو امام صورته شهيدا تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

و ثائر حميشة هو جندي من جنود الجيش السوري أطلق عليه لقب “الشهيد الحي” بعد إصابته في إحدى المعارك التي دارت بين الجيش العربي السوري والمسلحين في حرستا بريف دمشق، في تاريخ 12 / 11 / 2015 ، ليصل نبأ استشهاده إلى عائلته.

وأكد حميشة إنه أصيب عندما ذهب ليحضر من استشهد من رفاقه، إضافة إلى اعتقاده بأن أحد الصحفيين قد أصيب، أثناء تغطيته للعمليات العسكرية للجيش ضد الميليشيات المسلحة قرب مجموعة شيري في منطقة حرستا. وأضاف حميشة: “عندما ذهبت رأيت عدداً من رفاقي قد استشهد، حيث استطعت إنقاذ عدد من الأشخاص، في حين قام أحد المسلحين بتهديدي بالذبح، إلا أنني كنت مطمئناً لوجود وحدات الجيش المرابطة هناك”.

وتابع حميشة أنه بقي في أرض المعركة متأثراً بجراحه لمدة أربعة أيام بلا نوم وبلا طعام، إلا أن رفاق السلاح قاموا بسحبه إلى نقطة أمنة بعد ذلك، مشيراًً إلى أنه متواجد الآن في المستشفى ليتم معالجته نتيجة الإصابة التي تعرّض لها 16 / 11 / 2015.

هذا ووجه الشهيد الحي رسالة إلى المسلحين: “نحنا قدكن والجيش العربي السوري قدكن وقائدنا قدكن”.

الجدير بالذكر، أن “ثائر حميشة هو ثاني جندي يطلق عليه لقب “الشهيد الحي” وذلك بعد نبيل ضياء إسبر الذي هو أحد عناصر صقور الصحراء التابعين للجيش السوري والذي أطلق عليه لقب “الشهيد الحي” أيضا بعد إصابته في إحدى المعارك التي دارت بين الجيش السوري والمسلحين في ريف اللاذقية الشمالي.

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