انشقاق قياديين من النصرة في سورية.. والسبب “تشرذم”

وقال مصدر إعلامي في المعارضة السورية إن كلاً من أبو أحمد زكور (جهاد الشيخ) عضو مجلس شورى النصرة والمسؤول الاقتصادي العام، وعبد الله حلب (حمزة سندة) عضو مجلس شورى النصرة أعلنا خروجهما من النصرة وعدم تبعيتهما لأي فصيل.

وأشار المصدر أن القياديين أصدرا بيانا وضّح سبب خروجهما عن الجبهة. ويعود السبب “لما آلت إليه الساحة من تشرذم وتفرقة بعد محاولات عديدة للتوحد باءت بالفشل، ومحاولة كل فصيل الاستئثار بالساحة والوصاية عليها دون قبول لنصيحة ناصح أو مراعاة لمصلحة أهل الشام، وبعد اليأس من توحيد الصفوف وجمع الكلمة”، بحسب البيان الذي حمل توقيعهما.

وتشهد محافظة إدلب منذ الجمعة توترا بعد الاشتباكات التي وقعت بين حركة “أحرار الشام” وجند الأقصى، بعد مهاجمة الأخير بالأمس مقرات حركة أحرار الشام في جبل الزاوية وقميناس.