وحدات الجيش السوري تواصل تقدمها شمال صوران وتسيطر على بلدة طنبور بعد معارك مع داعش و تقتحم بلدات سرجة صغيرة و المنطار

22 يناير, 2017 - 1:48 مساءً
22 يناير, 2017
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