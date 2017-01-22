ماهي آخر أخبار الميدان السوري؟

وفي ريف حلب سيطر الجيش السوري على بلدات سرجة صغيرة وسرجة كبيرة ومران بعد سيطرته على بلدة صوران في ريف حلب الشرقي إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش.

أما في ريف حمص فقد قضت وحدة من الجيش السوري على مجموعة مسلحة بكامل أفرادها من تنظيم داعش في تلة المرصد شرق القريتين بريف حمص الشرقي .