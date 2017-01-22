ماهي آخر أخبار الميدان السوري؟

استمرت الاشتباكات بين الجيش السوري والمسلحين على محور مزارع الزيتون ومحيط الساحة بعين الفيجة بالتزامن استهدافات جوية مكثفة على مواقع مسلحي جبهة النصرة في محيط النبع.
وفي ريف حلب سيطر الجيش السوري على بلدات سرجة صغيرة وسرجة كبيرة ومران بعد سيطرته على بلدة صوران في ريف حلب الشرقي إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش.
أما في ريف حمص فقد قضت وحدة من الجيش السوري على مجموعة مسلحة بكامل أفرادها من تنظيم داعش في تلة المرصد شرق القريتين بريف حمص الشرقي .
بينما استهدف الطيران الحربي مواقع مسلحي جبهة النصرة في مدينة الرستن وتلبيسة والمزارع المحيطة وتلدو بالحولة بريف حمص الشمالي بعدة ضربات جوية أسفرت عن ايقاع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين.
وإلى دير الزور حيث استهدفت الطائرات الحربية الروسية والسورية بسلسلة غارات مواقع وتجمعات مسلحي تنظيم داعش في محيط المقابر وسريّة جنيد جنوب مدينة دير الزور بالتزامن مع قصف بالرشاشات الثقيلة والقذائف المدفعية والصاروخية للمنطقة ذاتها ما أوقع إصابات مؤكدة في صفوف مسلحي التنظيم.
كما عاد التحالف الدولي إلى استهداف قياديي جبهة النصرة حيث قتل أحد مسؤولي الجبهة المدعو “أبو مصعب الجزائري” مع أحد المسلحين، اثر استهداف طائرة من دون طيار تابعة لـ “التحالف الدولي” سيارة بيك اب في بلدة “عقربات” على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي.
وفي سياق متصل تحدثت مواقع كردية عن ضبط “وحدات الحماية الكردية” في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، سيارة تحمل ذخائر لمسلحي “الجيش الحر” قادمة من محافظة إدلب ومتجهة إلى مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.