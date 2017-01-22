دي ميستورا: العمل يجري بجدية قبيل انطلاق اجتماع أستانة

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم أن العمل يجري بجدية قبيل انطلاق اجتماع أستنة حول الأزمة في سورية.

وقال دي ميستورا لوكالة سبوتنيك عقب لقائه السفير الأمريكي في كازاخستان جورج كرول..”نحن نعمل بجد” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد وزير الخارجية الكازاخستاني “خيرات عبد الرحمانوف” في وقت سابق اليوم أن اجتماع أستنة يعتبر جزءا من الجهد العام لحل الأزمة في سورية، لافتاً إلى أن الأجواء قبيل الاجتماع المقرر غدا “إيجابية جداً”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أول أمس في افتتاح جلسة المباحثات السياسية لدول مجموعة شنغهاي للتعاون أن روسيا تعتبر اجتماع أستنة حول الأزمة في سورية “مرحلة مهمة لوضع النقاط الأساسية لمباحثات جنيف”.

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