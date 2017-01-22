قاسمي: اجتماع أستنة من شأنه أن يؤثر إيجابا بحل الأزمة في سورية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن من شان اجتماع أستنة المرتقب غدا أن يؤثر بشكل إيجابي بحل الأزمة في سورية.

وأشار قاسمي في تصريح له اليوم إلى أن الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري وبعيد وصوله إلى أستنة “عقد عدة اجتماعات منفصلة مع الوفدين الروسي والتركي لإجراء التنسيق اللازم بخصوص الاجتماع”.

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم أن العمل يجري بجدية قبيل انطلاق اجتماع أستنة حول الأزمة في سورية.

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