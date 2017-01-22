الولايات المتحدة تشارك بسفيرها في كازاخستان

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية أنها ستشارك في محادثات استانة حول الأزمة في سورية ممثلة بسفيرها لدى كازاخستان.

ونقلت رويترز عن مارك تونر القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن “السفير الأمريكي لدى كازاخستان جورج كرول سيمثل واشنطن في المحادثات” موضحا أن بلاده لن ترسل وفدا الى المحادثات بسبب “المتطلبات الملحة الخاصة بعملية انتقال السلطة في واشنطن” وذلك عقب أداء دونالد ترامب أمس القسم الدستوري أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن المقرر عقد المحادثات في العاصمة الكازاخستانية أستانة يوم الاثنين المقبل بهدف المساعدة على دفع عملية تسوية الأزمة في سورية.

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