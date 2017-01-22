الجعفري: كل اجتماع يخدم المصلحة الوطنية مهم بالنسبة للحكومة السورية

أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع أستانا، الدكتور بشار الجعفري، أن كل اجتماع يخدم المصلحة الوطنية مهم بالنسبة للحكومة السورية، ومن السابق لأوانه تحديد سقف للتوقعات من الاجتماع.

وفي تصريح للصحفيين من على متن الطائرة التي أقلت الوفد إلى العاصمة الكازاخية، أشار الجعفري إلى أن وفد الجمهورية العربية السورية لديه توجيهات بالمشاركة في النقاشات بإيجابية ونقل وجهة النظر السورية الرسمية والشعبية.

ولفت رئيس الوفد السوري إلى ان أجندة الاجتماعات تتمحور حول تثبيت خطوط وقف العمليات القتالية وفصل تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” والتنظيمات المرتبطة بهما عن المجموعات المسلحة التي قبلت باتفاق وقف الأعمال القتالية.

من جهة أخرى رأى الجعفري أن تركيا دولة تنتهك السيادة السورية وتساعد التنظيمات الإرهابية وتعرقل الحل السلمي ولهذا لن يكون هناك حوار سوري تركي في أستانا.

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