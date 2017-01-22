المشاورات بين روسيا وتركيا وإيران تجري بصعوبة في أستانا

أعلن عضو الوفد الروسي المستشار- الموفد لسفارة روسيا بكازاخستان الكسندر موسينينكو أن وفود روسيا وتركيا وإيران تعمل لوضع الوثيقة الختامية للقاء بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية.

وأشار الكسندر موسينينكو إلى أن المشاورات بين الدول الثلاث تجري بصعوبة ولكن موسكو متفائلة.

وقال في حديث له مع الصحفيين يوم 22 يناير/ كانون الثاني:” تجري المفاوضات بصعوبة وبتعثر، ولكن يجب منح المتفاوضين الوقت اللازم لكي ينفذوا المهمة المعقدة فعلا”. ونصح الدبلوماسي الروسي الصحفيين بالتحلي بالصبر.

وشدد على أن الوفد الروسي متفائل ويسوده المزاج الحازم.

وتجدر الإشارة إلى أنه بدأت في أستانا يوم الأحد 22 يناير/ كانون الثاني المشاورات الروسية – التركية – الإيرانية، ويشارك فيها عن كل طرف 3 أشخاص. ومن بين المشاركين رئيس إدارة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، والموفد الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، ونائب وزير الخارجية التركي سيداد أونال.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الدولي حول تسوية الأزمة السورية سيبدأ في عاصمة كازاخستان يوم 23 يناير / كانون الثاني وسيستمر يومين.

وذكرت الأنباء أنه وصلت إلى أستانا وفود كل من روسيا وتركيا وإيران، فضلا عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وأشارت مصادر في الخارجية الكازاخستانية إلى أن المفاوضات ستجري خلف أبواب مغلقة في فندق ريكسوس الرئيس بأستانا.

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