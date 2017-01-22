ميريام فارس تعترف بهذا السر عن والدها

تسلطت الأضواء مجدداً على علاقة النجمة ميريام فارس بوالدها الذي واقته المنية أمس (السبت).

وكانت المطربة اعترفت في مقابلات تلفزيونية أن والدها كان مدمناً على القمار، وبأن هذا جعل بينه وبين والدتها خلاف وأثر عليها وعلى إخواتها الذين تربوا في مدرسة داخلية، ولم تمر هذه الفقرة في برنامج “انا والعسل” من تقديم نيشان، من دون أن تتأثر وتبكي وهي تسترجع بعض الذكريات من الماضي، ولكنها أكدت أنها الآن على علاقة طيبة به، وبأنها تتصل به وتدعمه بكل شيء.

وفي حديثٍ تلفزيوني لاحق، أعلنت فارس أن والدها تفهّم تصريحها السابق قائلةً: “أمّي كانت خائفة أن يجرح كلامي عن العنف والدي، فتحدّثت معه كعادتي بعد كل لقاء تلفزيوني، فأكّد لي أنه ليس غاضباً مني بل هو فخورٌ لأنه يرى أمامه إمرأة ناضجة. وكنت سعيدة بأني سردت قصتي الشخصية والتي استفاد منها كثر وتواصلوا معي، ولا أريد أن أمحو شيئا من حياتي، ولا يوجد حقد ولا غضب”.

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