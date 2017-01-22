الوطنيون الأحرار زاروا ريشا

زار وفد من المجلس الاعلى في “حزب الوطنيين الاحرار” برئاسة عضو المكتب السياسي نمر شمعون، دارة المحرر سعد ريشا في قب الياس لتقديم التهاني بعودته سالما الى ذويه.

وخلال الزيارة، اتصل النائب دوري شمعون بريشا متمنيا له “دوام الصحة والعافية”، واستنكر “حوادث الخطف المتكررة التي تطال المواطنين”، مطالبا السلطات المعنية ب”القاء القبض على الخاطفين وتسليمهم الى العدالة”.

ورأى ان “هذه الافعال الاجرامية تأتي جراء استمرار وجود السلاح المتفلت”، مشددا على “وجوب بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية دون استثناء”.

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