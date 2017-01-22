هكذا يمكنك تحويل صورك إلى لوحات فنية

– GoArt هو تطبيق متخصص في تحويل الصور الفوتوغرافية العادية إلى لوحات فنية مميزة وعالية الجودة.

ويعتمد التطبيق على خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحويل الصور إلى لوحات فنية مستوحاة من أعمال فنية شهيرة، وكذلك أعمال الرسامين الكبار مثل فينسنت فان جوخ والرسام الفرنسي كلود مونيه، إضافة إلى الأعمال المستوحاة من الحركات الفنية مثل الانطباعية والحوشية وفن البوب وغيرها.

ويتميز التطبيق بقدرته على تحويل الصور بجودة عالية بحيث يتمكن المستخدم من طباعتها في وقت لاحق، إذ يُمكن من خلاله تصدير الصورة على هيئة لوحة فنية بدقة 2880 x 2880 بيكسل.

ويتيح التطبيق إمكانية حفظ الصور إلى جهازك أو مشاركتها مباشرة عبر الشبكات الاجتماعية.

يُشار إلى أن تطبيق GoArt متوفر مجاناً على متجر “آب ستور” و”غوغل بلاي” بحجم 35.5 ميغابايت.

العربية.نت

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