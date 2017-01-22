اعتقال مشتبه به في هجمات صاروخية باسطنبول

قالت مصادر في الشرطة التركية إن أجهزة الأمن اعتقلت رجلا يعتقد أنه أحد المسؤولين عن الهجوم الصاروخي على مقر شرطة اسطنبول ومكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل يومين.

ونفذ مسلحون هجوما على مقر الشرطة في اسطنبول ومكاتب حزب العدالة والتنمية بالقذائف الصاروخية مساء الجمعة 20 يناير، من دون وقوع ضحايا.

وقالت مصادر الشرطة يوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني إن المشتبه به، وهو عضو في حزب “جبهة التحرير الشعبية الثورية” المحظور اعتقل في محافظة تكيرداج وبحوزته مسدس وقنبلة يدوية.

وأشارت المصادر إلى أنه يعتقد بأن المشتبه به مسؤول أيضا عن الهجوم على مقر للشرطة في اسطنبول يوم السبت.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من هذه الهجمات.

وقالت مصادر الشرطة إن التحقيق جار مع خمسة مشتبه بهم آخرين اعتقلوا في اسطنبول أمس السبت فيما يتعلق بهجمات يوم الجمعة.

وتدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب “جبهة التحرير الشعبية الثورية” على لوائحها للمنظمات الإرهابية.

ونفذ الحزب المحظورة عددا من الهجمات على الشرطة التركية والسفارة الأمريكية في البلاد في السنوات القليلة الماضية.

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