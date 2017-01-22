الخارجية المصرية تدين تدمير داعش واجهة المسرح الأثري في تدمر

أدانت وزارة الخارجية المصرية تدمير تنظيم “داعش” الإرهابي واجهة المسرح الأثري والتترابيلون في مدينة تدمر والذي يعد من المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي باليونسكو.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في بيان اليوم..”إن أعمال التدمير للمواقع الأثرية التي يقوم بها تنظيم /داعش/ الإرهابي تعكس الفكر المتطرف والمشوه لهذا التنظيم الذي لا يؤمن بالتنوع الثقافي ويحض على العنف والإرهاب”، مطالباً المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة الإرهاب والأفكار والأيديولوجيات المتطرفة والمعادية للإنسانية.

وكان إرهابيو تنظيم “داعش” التكفيري في إطار استهدافهم للتراث التاريخي الحضاري العالمي دمروا أمس الأول واجهة المسرح الأثري والتترابيلون في مدينة تدمر الاثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

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