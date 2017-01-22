الجيش السوري يسيطر على أربع قرى بريف حلب

أبلغ مصدر ميداني، وكالة “سبوتنيك”، بأن “الجيش السوري اشتبك مع مسلحي “داعش”، في قرى سرجة كبيرة وسرجة صغيرة والمران والمنطار، وتمكن إثر ذلك من السيطرة عليهن بعد إيقاع خسائر في صفوف “داعش” الذي هرب مسلحوه باتجاه الشمال الشرقي لحلب”.

وأضاف المصدر أن الجيش يتقدم حاليا باتجاه قرية الدرعية التابعة لمدينة الباب بالريف الشرقي لحلب.

وكانت وحدات من الجيش السوري قد دخلت، مساء أمس السبت، قرية صوران التابعة لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي الشرقي، وباتت على بعد 12 كم من الحدود مع تركيا.

وقال مصدر ميداني، لـ”سبوتنيك”، بأن معظم مسلحي “داعش” فروا باتجاه الشمال.

ويخوض الجيش السوري، منذ قرابة ست سنوات، قتالاً مريراً ضد العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم” داعش” و”جبهة النصرة”.

وأدى القتال وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 300 ألف ضحية وتشريد وتهجير ملايين السوريين داخلياً وإلى الدول المجاورة وأوروبا.