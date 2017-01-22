ميزة جديدة من ‘تويتر’.. تعرفوا اليها

تختبر خدمة التدوين المصغرة “تويتر” حالياً طريقة جديدة واحدة على الأقل ليكفية عرض ميزة اللحظات Moments بحيث تعمل الطريقة على عرض التغريدات ذات الصلة في شكل يشبه الجدول الزمني بدلاً من طريقة دفتر الصور المتحركة المستخدمة حالياً، وتبعاً لكون الطريقة ما زالت في مرحلة الاختبار لا يوجد تأكيدات على إمكانية إتاحتها للجمهور.

ويبدو أن الاختبار يقتصر في الوقت الراهن على تطبيقات تويتر العاملة على الأجهزة المحمولة حيث أكد متحدث باسم الشركة عن بدء الشركة للاختبار المتعلق بطريقة العرض وان هذا الاختبار مقتصر على مجموعة صغيرة محددة من الأشخاص.

وكانت “تويتر” قد أطلقت ميزة لحظات في عام 2015 بحيث أصبحت هذه الميزة جزء لا يتجزأ من جهود الشركة لتسويق نفسها واقتصرت إمكانية استخدامها في البداية على بعض الرعاة من الناشرين مثل BuzzFeed وGetty Images وNASA وThe New York Times.

وعمدت الشركة لاحقاً وبشكل تدريجي إلى توفيرها للمزيد من المشاهير والأشخاص المؤثرين وصولاً إلى إمكانية استخدامها من قبل جميع المستخدمين الذين يمكنهم إنشاء لحظات تشكل بشكل فردي وبطريقة عرض تشبه معرض الصور المتحركة القابلة للتمرير من أجل قراءة التغريدات المرتبطة بها.

وقد لاحظ العديد من المستخدمين حالياً تغير طريقة عرض اللحظات وعدم الحاجة إلى التمرير لقراءة التغريدات المرتبطة بحيث أصبحت تلك التغريدات المرتبطة تظهر بشكل متناسق متتابع أشبه بالجدول الزمني، بشكل قد لا يختلف كثيراً عن عرض التغريدات العادية في الجدول الزمني لخلاصة الأخبار.

تجدر الإشارة إلى تغيير طريقة عرض اللحظات لم تكن موجودة ضمن قائمة الأشياء والأمور التي تحدث عنها جاك دورسي الرئيس التنفيذي للشركة وركز عليها باعتبارها الأولويات التي يجب إصلاحها وتحسينها هذه السنة والتي تراوحت بين القضاء على المضايقات والتحرش على المنصة وإمكانية تحرير وتعديل التغريدات بعد نشرها.