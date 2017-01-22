حاصباني:نعمل بشكل فائق لحلحلة الملفات

22 يناير, 2017 - 8:18 مساءً المصدر: وكالات
حاصباني:نعمل بشكل فائق لحلحلة الملفات
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أنه “تمت معالجة العديد من الملفات المتراكمة في مجلس الوزراء والحركة السياسية تعمل بشكل فائق لحلحلة الملفات التي كانت عالقة”.
وفي حديث لقناة الـ”BBC”، لفت حاصباني إلى أن “زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى السعودية كانت أساسية لإصلاح العلاقة بين لبنان والسعودية وإعادة التأكيد على العلاقة الثنائية بين البلدين، ومن الضروري وجود الوفد الوزاري برفقة عون بهدف التعارف”.

وأشار إلى أن “زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى السعودية تتوقف ما اذا كانت زيارة رسمية او شخصية، ونحن بإنتظار جلسة مجلس الوزراء ليطلعنا عون على نتائج زيارته للسعودية، وعندها يُقرر الخطوات اللاحقة”.

المصدر: وكالات
22 يناير, 2017

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