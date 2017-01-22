ماذا يفعل حسن الرداد لزوجته بعد الزواج؟

تحدث الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم أنه يقوم “بالتطبيل” لها بعد الزواج

وقال خلال مشاركته في برنامج “بيومي أفندي”: “قبل الجواز حمادة وبعد الجواز حمادة تاني خالص”

وهنا قال له بيومي فؤاد أن ابنته كانت دائماً تسأله متى سيتزوج الرداد وإيمي ليجيب عليها بإنهما غير مرتبطين من الأساس، إلا إنه عندما تزوجها بالفعل شعر بالإحراج من ابنته.

وأكد الرداد أنه لم يكن مقرراً أن يتزوج إيمي بالفعل، وإنه عندما كان ينفي وجود علاقة بينهما كان الأمر حقيقياً إلا إنه مؤخراً بدأت علاقتهما تتأخذ مساراً أخر.

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