عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الاثنين 23-01-2017:

العناوين:

“النهار”:

لبنان يكسب جولة في مكافحة الارهاب

روسيا وتركيا وإيران تعدّ وثيقة للمفاوضات السورية في استانا

ترامب انتقد التظاهرات ضده والبيت الأبيض يحذّر الإعلام

“الأخبار”:

مؤتمر أستانة: ما بعده… كما قبله

انتحاري الحمرا: سأكرّرها!

«المستقبل»: التهديد بتعطيل الانتخابات تهويل وعون لن يخالف الدستور

معارك باب المندب تشتدّ: تقدّم في العمق السعودي

شهر ترامب الأول: مراسيم يومية لتفكيك إرث أوباما

“البناء”:

الجعفري يرسم خارطة الطريق: الحرب على الإرهاب بوصلة المؤتمر

حلب في أستانة: روسيا راعٍ وأميركا مراقب… والسعودية خارج الحلبة

الاندفاعة السياسية الإيجابية تُحبط خطرين أمنيّين.. في البقاع وبيروت

“الجمهورية”:

ماذا يُحضّر الإرهاب للبنان؟

“إنتحاريون” بمواجهة إنتحاريين

“اللواء”:

الحريري تفقّد «كوستا» يرافقه المشنوق والصرّاف: غرفة العمليات الأمنية المشتركة أحبطت الاعتداء

«اللـــواء» تروي قصة الإرهابي المعتقل بعد إحباط تفجير الكوستا

ناتنياهو للشعب الايراني: نحن اصدقائكم ولسنا اعدائكم

ترامب يدعو نتنياهو إلى واشنطن على وقع ٥٦٦ وحدة استيطانية جديدة

علوش: النظام وطهران يعرقلان دوراً محايداً لموسكو

“الديار”:

ليلة القبض على… الإرهابي

الجيش : نطوّر حربنا الإسـتباقيّـة

“المستقبل”:

الحريري في «الكوستا»: الخوف مرفوض

إدارة ترامب تطمئن بغداد باستمرار الدعم

«المستقبل» يُنجز انتخابات مكاتب منسقياته في كل لبنان

ترامب ينتقد التظاهرات في بلاده

الأسرار:

“النهار” – أسرار:

سنة أخيرة للمحكمة …

تتوقّع مصادر أن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان أحكامها نهاية السنة وتكون مساهمة لبنان في نفقاتها هي الأخيرة.

سياسي في روسيا …

لفتت زيارة وجه سياسي بارز الى روسيا ولقائه عدداً من المسؤولين وتوزيع خبر الزيارة من الجهة الروسية.

وزير الصحة …

امتنع وزير الصحة السابق عن الاجابة عن اسئلة تتعلق بخطة جديدة يعتمدها خلفه تنسف ما كان أطلقه.

“الأخبار” – علم وخبر:

السفيرة الأميركية راحلة؟

تتحدّث مصادر دبلوماسية عن وجود نية لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتغيير طاقم سفارات بلاده في ثمانين دولة. وتوقعت المصادر أن تكون السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد من أوائل السفراء الذين سيتم استبدالهم، مع عدد من أركان السفارة. يُذكر أنه لم يمض على تعيين ريتشارد في منصبها في لبنان سوى 8 أشهر.

الحريري يريد التغيير… في المنية

تؤكد مصادر تيار المستقبل في دائرة المنية ــــ الضنية نية الرئيس سعد الحريري تغيير اثنين من النواب الثلاثة في الدائرة، في ظل ارتفاع عدد رجال الأعمال الراغبين في العمل السياسي، وتسابق هؤلاء على وضع إمكاناتهم بتصرف الحريري. أما النواب الحاليون، فأثبتوا ضعفهم الشعبي في أكثر من استحقاق طوال السنوات السبع الماضية.

الرياشي أولاً!

أظهر استطلاع للرأي أجراه رئيس «مركز بيروت للأبحاث» عبدو سعد، في منطقة المتن الشمالي، قبل نحو ثلاثة أسابيع، أن الوزير ملحم الرياشي يتقدّم سائر المرشحين الكاثوليك في القضاء، رغم أنه لم يُعلن نيته الترشح إلى الانتخابات النيابية. وحلّ ثانياً في نتيجة الاستطلاع المرشح العوني إدي معلوف.

الجميّل مصرّ على المعارضة

عقد حزب الكتائب، السبت الماضي، خلوةً ضمّت أعضاء المكتب السياسي ومستشاري رئيسه النائب سامي الجميل في البيت المركزي في الصيفي، في إطار الورشة الداخلية التي يجريها لتحديد خطواته للمرحلة المقبلة، وخاصة كيفية خوضه الانتخابات النيابية المقبلة. وفيما لم تصدر نتائج عن الخلوة «لأن الأعمال لم تنتهِ وسنستكمل النقاش في الأيام الآتية»، علمت «الأخبار» أن آراء المشاركين في الخلوة انقسمت إلى اثنين: الأول يؤمن بضرورة «التزام الواقعية السياسية وإيجاد مكان للكتائب ضمن تركيبة النظام»، فيما يصرّ متبنّو الرأي الثاني، الذي يميل إليه الجميل، «على ضرورة ممارسة دورنا كفريق معارض».

“البناء” – خفايا:

خفايا أشار وزير سابق إلى أنّ أهمية اعتماد النسبية هي طبعاً في تحقيق صحة التمثيل وعدالته لكلّ الفئات الحزبية والسياسية والطائفية والمذهبية في البلد، ولكن للنسبية أهمية مضاعفة لأنها تؤدّي تلقائياً لتقلص الفساد إلى حدّ كبير، لأنّ النسبية تلغي منطق اقتسام الحصص وتوزيع المغانم على الأزلام والمحاسيب، وتفتح الأبواب واسعة أمام المحاسبة والمساءلة الشعبية للمسؤولين في كلّ دورة انتخابية…

“الجمهورية” – أسرار:

للمرة الثانية يتوجّه مسؤول كبير الى مسؤول حزبي بارز مؤكداً إستمرار العلاقة بينهما ولن تؤثر عليها أي ظروف سياسية محلية.

تبيّن أن ضغوطات خارجية مورست لتأجيل زيارة مرجع كبير إلى دولة أفريقية.

قال وسيط في عملية أمنية دقيقة إنه اكتشف أنها كانت منطوية على التباسات كثيرة تبيّن له منها أن حاميها حراميها.

“المستقبل” – يقال:

إن مرجعاً نيابياً يرى أن لبنان مرشح لاستقطاب حركة إعادة الإعمار المنتظرة في المنطقة وخصوصاً الشركات العالمية الكبرى بالنظر الى نظامه المصرفي وإمكانياته في تقديم الخدمات المطلوبة.

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