كيف سيكون شكل المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية في أستانا؟

أكد عضو في وفد المعارضة السورية إلى أستانا أن وفدي الحكومة السورية والمعارضة سيجريان مفاوضات مباشرة بينهما في عاصمة كازاخستان.

وقال عبد الحكيم بشار نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للصحفيين الاثنين 23 يناير/كانون الثاني إن وفدي الحكومة والمعارضة سيجريان مفاوضات حول طاولة واحدة بحضور وسيط.

من جانبه أعلن رومان فاسيلينكو نائب وزير خارجية كازاخستان في وقت سابق أنه تجري في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المفاوضات السورية في أستانا مشاورات حول إطار هذه المفاوضات وشكلها.

وقال فاسيلينكو ردا على سؤال حول ما إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومة السورية والمعارضة في أستانا، “يجري الآن بحث هذه المسألة، وكذلك من وكيف وأين سيجلس.. ومقابل من وحول أي طاولة. وسيتضح ذلك في لحظة انطلاق المفاوضات التي ستبدأ في الساعة 13:00 (العاشرة صباحا بتوقيت موسكو)”.

كما أكد الدبلوماسي الكازاخستاني أن بلاده تقوم فقط باستضافة المفاوضات ولا تنوي التدخل في عملية التفاوض، مشيرا إلى أن كازاخستان مستعدة لاستضافة جلسة أخرى من المفاوضات، إذا تطلب الأمر ذلك.

وقال فاسيلينكو إن مسألة مواصلة المفاوضات بعد 24 يناير/كانون الثاني لا تخص كازاخستان، مؤكدا أن بلاده مستعدة لبذل قصارى جهدها لإنجاح المفاوضات في المستقبل.

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