المخابرات الأمريكية تحقق مع مستشار ترامب

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن أجهزة مكافحة التجسس الأمريكية أجرت تحقيقا بشأن اتصالات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايكل فلين بالسفير الروسي سيرغي كيسلياك.

وأشارت الصحيفة الاثنين 23 يناير/كانون الثاني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق واسع النطاق حول اتصالات الحكومة الروسية بأشخاص مقربين من الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت “وول ستريت جورنال” أنه ليس من الواضح إلى الآن ما إذا كان هذا التحقيق قد انتهى، وما هي نتائجه.

يذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي اتصل بالسفير الروسي في واشنطن عشية إعلان الرئيس السابق باراك أوباما عن فرض عقوبات على موسكو بسبب شن هجمات إلكترونية روسية بهدف التأثير في عملية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسب زعمه.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إجراء مكالمة هاتفية بين فلين وكيسلياك في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، موضحا أن الحديث دار عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي بعد مراسم التنصيب في واشنطن وكذلك تبادل التهاني بشأن أعياد الميلاد ورأس السنة.

من جهتها أشارت ممثلة الإدارة الأمريكية سارة ساندرز إلى عدم وجود معلومات لدى البيت الأبيض حول إجراء أي تحقيق مع مايكل فلين.

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