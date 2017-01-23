ترامب: لا يمكن التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين إلا “بشكل مباشر”

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد 22 يناير/كانون الثاني، أنه لا يمكن التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين إلا “بشكل مباشر”.

ونقل البيت الأبيض عن ترامب قوله خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعملان معا لتحقيق السلام.

من جانبه قال نتنياهو إنه سيزور واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي الشهر المقبل.

وناقش نتنياهو وترامب، خلال المحادثة الهاتفية، سبل تعزيز السلام والأمن في المنطقة، إضافة إلى الاتفاق النووي مع إيران وعملية السلام في الشرق الأوسط، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن نتنياهو أعرب عن رغبته في العمل مع الرئيس ترامب لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

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