“المستقبل”: كلام عون حول الانتخابات تهويلي

علقت مصادر “تيار المستقبل” عبر صحيفة “الأخبار” على تلويح رئيس الجمهورية ميشال عون “عدم إجراء الانتخابات النيابية، إذا ما كان قانون الستين خياراً وحيداً أمام العهد الجديد، بظلاله على الحركة السياسية والنقاش حول قانون الانتخاب”، معتبرة أن “كلام رئيس الجمهورية تهويلياً”.

وأكّدت أن “الرئيس لا يحتمل في بداية عهده انتكاسة من هذا النوع وعدم إجراء الانتخابات ومخالفة الدستور، وخصوصاً أنه يريد للعهد أن ينطلق وينعكس استقراراً على لبنان كما انعكس في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، والانتخابات النيابية هي أول شروط الاستقرار”، مشيرة الى أن “عون ليس في وارد أن يخلّ بعلاقاته مع القوى الداخلية الأخرى، ولا في علاقاته الدولية، في ظلّ تركيز المبعوثين الدوليين والسفراء على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

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