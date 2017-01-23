هل بدأ العد العكسي لإبادة النصرة؟

قتل القيادي في جبهة “النصرة”، “أبو مصعب الجزراوي” ومرافقه، جراء غارة لطيران التحالف على سيارته في منطقة عقربات بريف إدلب الشمالي.

وذكر حسابات مقربة من الجبهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الأحد 22 كانون الثاني، أن طيران يتبع للتحالف الدولي استهدف سيارة القيادي في جبهة “النصرة”، الملقب بـ “أبو مصعب الجزراوي”، ما أدى إلى مقتله على الفور.

هل يتم القضاء على النصرة؟

نشرت في الأيام القليلة الماضية أنباء تتلخص بأن اجتماع أستانة المعلن عقده غدًا الاثنين، سيتمخض عنه بند بخصوص الموقف من جبهة “النصرة”، إذ سيتم اتباع الآليات اللازمة للقضاء عليها، وتحجيم عملها على الأراضي السورية.

كما سربت وكالة “سمارت” المعارضة أنباءً تتحدث بأن القوات التركية أوقفت دعمها لعملية الباب ضد تنظيم “داعش”، حتى تسليم كافة المواقع التابعة للجبهة.

ورفضت “النصرة” المفاوضات السورية التي ستشهدها العاصمة الكازاخية “أستانة”، واصفةً إياها بـ “سوق النخاسة” على حد تعبيرها.

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