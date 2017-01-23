قرار حاسم لعصام فارس !

كشفت معلومات لصحيفة “الأخبار” أن نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس أخذ قرارا حاسما بالعودة لخوض الانتخابات النيابية في عكار مهما كان قانون الانتخابات، علماً بأنه فكر جدياً بالعودة غداة عرض رئيس الجمهورية ميشال عون عليه تولي حقيبة وزارية، إلا أنه آثر أن يرد اعتباره معنوياً، أولاً عبر الانتخابات النيابية بعد نتائج الانتخابات البلدية المخيبة.

وتوقعت مصادر فارس أن تكون لائحته الانتخابية في عكار نواة ائتلاف انتخابي يضم التيار الوطني الحر والمستقبل في بعض الدوائر. وتتحدث المصادر عن قدرة فارس على تحقيق مبتغى كل من عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، فهو قادر على تكريس الوجود القوي لرئيس الجمهورية وتياره في عكار من جهة، وقادر على تأمين المشاريع الإنمائية التي ينتظرها العكاريون من الحريري منذ أكثر من عشر سنوات من جهة أخرى، علماً بأن المعلومات التي تم تداولها قبل أيام عن إعادة فارس العمل بمكتبه المركزي قرب ساحة حلبا تأكد عدم جديتها، وسيصار إلى تجهيز مكتب آخر في بلدة بينو في انتظار موعد الانتخابات.

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