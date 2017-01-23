“القوات”: سنلجأ لكل ما يلزم لإتمام الانتخابات بقانون جديد

كشفت مصدر في “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية” أنّ “القوات ستلجأ إلى كل ما يلزم من خطوات لإتمام الانتخابات وعلى أساس قانون جديد”.

وأوضح أنه “بعد عشر سنوات من البحث حان الوقت للاتفاق على قانون جديد أو طرح مشاريع القوانين على التصويت داخل مجلس النواب للخروج بقانون جديد”، وقال: “واهِم من يعتقد أنّ في إمكانه فرض الستين كقانون أمر واقع”.

ولفت المصدر إلى أن “الملف الأمني سيكون من الملفات الرئيسة التي سيتم بحثها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، خصوصاً لجهة أنّ ممارسات الخطف التي كانت تتمّ من دون عقاب في المرحلة السابقة لا يمكن ان تستمر في المرحلة الحالية، لأنّ استمرارها كفيل بضرب عامل الثقة الذي نشأ مع انطلاقة العهد الجديد، كما أن عملية خطف واحدة يمكن أن تؤدي الى نسف كل الإنجازات التي يمكن تحقيقها من أساسها.ومن هنا فإنّ مسؤولية كل القوى السياسية كبيرة من أجل حسم هذا الملف لمرة واحدة وسريعة ونهائية”، مؤكداً أن “القوات ستكون الصوت الصارخ داخل الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل القوى الحريصة على تحصين الاستقرار الأمني، خصوصاً انّ الأجهزة الأمنية أظهرت وتُظهر احترافية مشهود لها في عملياتها الاستباقية كما حصل أخيراً في أحد مقاهي شارع الحمراء، وبالتالي من غير المقبول تشويه الإنجازات الأمنية الرائعة بممارسات خطف تتطلّب قراراً سياسياً حاسماً”.

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