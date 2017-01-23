دراسات أمنية للقضاء على عصابات الخطف بالبقاع

كشفت مصادر بارزة مواكبة لملف خطف وتحرير سعد ريشا، لصحيفة “الشرق الاوسط” أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يدفع باتجاه إعداد خطة جديدة تطال منطقة البقاع الشمالي، مختلفة عن الخطط السابقة التي نفذت في المنطقة أو في مناطق لبنانية أخرى”، مشيرة إلى أن “الخطة الأمنية للبقاع الشمالي التي ستقضي على عصابات الخطف والسرقة بدأت الدراسات لإعدادها على أعلى المستويات”.

هذا، وأشار مصدر أمني لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “توسع ظاهرة الخطف ناتج عن عدم توقيف الرؤوس الكبيرة المتورطة في تلك العمليات الإجرامية، والتي لا يتجاوز عددها الـ15 شخصًا”.

وإذ أشاد المصدر بـ”الضغط السياسي القوي الذي دفع الجميع للتحرك ضد تلك العصابات، وهو ما أدى إلى الإفراج عن ريشا”، أكد أنه “لم يُلقَ القبض على المتورطين، رغم أن جميع الأفرقاء السياسية أكدت أن هؤلاء لا يحظون بأي غطاء سياسي”.

ولفت الى أن “المطلوب اليوم خطة أمنية شاملة، تُنفّذ على طريقة عمليات استخباراتية دقيقة تفضي إلى القبض على الأسماء المتورطة، واقتيادها إلى المحاكم، بهدف القضاء على الظاهرة وردع الآخرين من الأجيال الجديدة عن السعي للسير بالطريق الإجرامي نفسه”.

وأوضح المصدر الأمني إن “الإعلان المسبق عن الخطة السابقة، دفع المطلوبين للهرب والتواري، وهو ما يفرض خطة جديدة مختلفة في هذه الأيام”، مشيراً إلى أن “تنفيذ الخطة السابقة حدت من الظاهرة، وخلقت ارتياحًا في صفوف المواطنين، وزادت الشعور بالأمان، ولم نرَ أي خلل أمني من هذا النوع، قبل أن تعود الظاهرة مرة أخرى مع تراجع الإجراءات الأمنية”.

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