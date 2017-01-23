الجيش السوري يوشك قطع خطوط إمداد داعش في ريف حلب

أكد مصدر عسكري أن الجيش السوري وصل إلى مشارف سلسلة من الجبال التي تقع بريف الرقة الغربي، من خلال سيطرته خلال اليومين الماضيين على مساحة جغرافية بعمق 30 كم شرقي بلدة خناصر بريف حلب الشرقي، بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش.

وأوضح المصدر نفسه أن الجيش العربي السوري وصل إلى نقطتي “أم الميال” و”جب العلي” و”العطشانة” و”تلة السيرتيل”، مشيراً إلى أن العمل يجري الآن على تعزيز النقاط، لاستكمال العملية التي تهدف لقطع كامل خطوط الإمداد بين الرقة وريف حلب الشرقي.

وبيّن المصدر نفسه، أن العملية قد سبقها أن وسع الجيش السوري من النطاق الآمن حول بلدة “خناصر” من خلال التقدم في منطقة جغرافية بعمق 2 – 2.5 كم، مسيطراً على عدد من النقاط من أهمها “الربكية – الحبس – رسم غنيم”، وأشرف على سلسلة من الجبال التي تتبع إدارياً لريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتنتشر فيها ميليشيا “أحرار الشام” وتنظيم “جبهة النصرة”.

وتأتي هذه العملية كعملية موازية ومكملة لعمليات الجيش السوري في ريف حلب الشرقي والجنوبي الشرقي التي يعمل الجيش من خلالها على إسقاط معاقل تنظيم داعش الثلاثة الكبرى “الباب – مسكنة – دير حافر”، كما أنها تزيد من الطوق الآمن حول الطريق الواصلة بين دمشق وحلب عبر “خناصر – أثريا” وهي الطريق المعروفة باسم “شريان حلب”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

