الجعفري: نأمل تثبيت وقف القتال في سورية

قال رئيس الوفد السوري إلى أستانا بشار الجعفري في افتتاح المحادثات حول الوضع في سوريا إن الحكومة السورية تأمل التوصل إلى اتفاق بتثبيت وقف الأعمال القتالية من أجل الفصل بين المعارضة الراغبة في المصالحة الوطنية وتلك المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية.

وذكر الجعفري أن “ما تأمله من اجتماع أستانا هو تثبيت وقف الأعمال القتالية لمدة زمنية محددة يتم خلالها الفصل بين التنظيمات الموقعة والراغبة بالتوجه إلى مصالحة وطنية والاشتراك في العملية السياسية من جهة، وبين تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والتنظيمات المرتبطة بهما”، حسبما نقلت وكالة “سانا”.

وبدأت صباح اليوم الاثنين محادثات بين الأطراف السورية بوساطة روسية وتركية وإيرانية من أجل الوصول لتسوية للأزمة القائمة هناك.

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